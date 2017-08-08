"Нафтогаз" просит суд признать банкротом "дочку" "Росатома"

НАК "Нафтогаз Украины" просит суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", которая входит в машиностроительный дивизион российского госконцерна "Росатом" - "Атомэнергомаш".

Об этом говорится в сообщении на сайте Хозяйственного суда Донецкой области, передают "Українські Новини".

Иск был подан 3 августа от лица дочерней компании "Нафтогаза" - "Газ Украины".

По состоянию на 1 августа "Энергомашспецсталь" является 4-м по счету крупнейшим должником за газ "Нафтогаза" среди промышленных потребителей и его долг составлял 173,637 млн гривен.

Как сообщалось, в 2016 году "Энергомашспецсталь" сократила убыток в 2,1 раза, или на 1,7 млрд гривен до 1,498 млрд гривен, увеличив чистый доход на 50,5%, или на 622,213 млн гривен до 1,854 млрд гривен.

"Энергомашспецсталь" специализируется на производстве специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности.

В конце декабря 2010 года компания "Атомэнергомаш", входящая в состав компании "Атомэнергопром" (Атомный энергопромышленный комплекс, Россия), приобрела более 50% компании EMSS Holdings Limited (Кипр), владеющей 92,68% акций "Энергомашспецстали".