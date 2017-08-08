Новым президентом "Укртрансгаза" станет поляк
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал избрание Павела Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз".
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Нафтогаз, как владелец 100% акций Укртрансгаза, утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.
Ранее ЭП сообщала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".
Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.
Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).
Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить.
Экономическая правда
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