Новым президентом "Укртрансгаза" станет поляк

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал избрание Павела Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Нафтогаз, как владелец 100% акций Укртрансгаза, утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.

Ранее ЭП сообщала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз".

Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).

Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить.

Экономическая правда