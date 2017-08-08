У Гаазі розпочався процес "Нафтогазу" проти Росії за втрачені в Криму активи

Міжнародний арбітражний суд почав розгляд позову НАК "Нафтогаз України" і 6 її дочірніх компаній проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів групи в Криму.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".

"Нафтогаз" попередньо оцінив збитки у 2,6 млрд доларів.

Позов було ініційовано "Нафтогазом" і його дочірніми компаніями - "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргаздобування", "Укртранснафта" і "Газ України" - 17 жовтня 2016 року.

У листі від 19 січня 2017 року Росія вказала, що не визнає юрисдикцію Міжнародного арбітражу за позовом "Нафтогазу" і не призначила своїх представників.

Раніше "Нафтогаз" зазначав, що після незаконного вторгнення в Крим і окупації півострова у 2014 році Росія застосувала масштабну й добре скоординовану схему позбавлення українських компаній їхнього майна без виплати компенсації.

Відповідно до позиції "Нафтогазу", у нього в Криму були енергетичні активи, захоплення яких російською стороною порушує двосторонню інвестиційну угоду, що вимагає від Росії поваги й захисту українських активів.

Схема, використана Росією, крім інших дій, допускала кроки до формальної націоналізації нафтових і газових активів "Нафтогазу" у Криму, включаючи збройне захоплення бурових платформ і передачу практично всіх кримських активів "Нафтогазу" російській державній компанії.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній ініціювали згадане арбітражне провадження проти Російської Федерації 17 жовтня 2016 року.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" заявив про плани домагатися через міжнародні судові інститути відновлення контролю над активами, втраченими внаслідок російської окупації Криму, і відшкодування всіх понесених збитків.

У лютому 2016 року "Нафтогаз" ініціював переговорний процес щодо втрати своїх активів в Криму, направивши РФ повідомлення про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

Відповідно до річної консолідованої звітності НАК, шестимісячний термін переговорів завершився в серпні 2016 року. Таким чином, переговорний процес завершився безрезультатно, що є передумовою для початку арбітражного процесу проти РФ щодо інвестиційного договору.

Як повідомлялося, у січні "Нафтогаз" продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав і інтересів під час урегулювання спорів з Росією щодо компенсації за втрачене внаслідок анексії Криму майно за 6,31 млн доларів.

Covington&Burling представляла інтереси "Нафтогазу" із врегулювання цього спору з Росією в 2016 році (тоді вартість договору становила 1,265 млн доларів).