"Укртрансгаз" банкротит газотрейдера Фирташа

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению заявление ПАО "Укртрансгаз" о возбуждении дела о банкротстве ЧАО "Укргаз-энерго".

Подготовительное заседание в процессе пройдет на следующей неделе – 14 августа.

По данным ЭП, официально инициатива "Укртрансгаза" объясняется долгом "Укргаз-энерго" в размере 580 млн грн. Он был сформирован в ходе отношений по договору №117-36 от 28 февраля 2007 года, в рамках которого оператор ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа.

Эта задолженность была признана судом еще в 2010 году, а в 2011 году на его исполнение был выдан соответствующий приказ. Но впоследствии "Укргаз-энерго" добилось отсрочки выполнения этого решения.

Лонгация истекает в текущем году, в связи с чем, месяц назад – 13 июля – трейдер подал заявление на новую отсрочку сроком 5 лет – до 2022 года. Эта инициатива воспринята "Укртрансгазом" как несостоятельность трейдера провести расчет, что и стало формальным поводом для начала банкротства последнего.

"Укргаз-энерго" было создано в 2006 году в рамках организации новой схемы поставок газа в Украину с участием Rosukrenergo. Кроме этой швейцарской компании учредителем УГЭ на тот момент был НАК "Нафтогаз Украины".

В дальнейшем "Нафтогаз" заявил о необходимости ликвидации "Укргаз-энерго", что было использовано юристами последней как формальный повод инициировать разбирательство об исключении НАК из состава учредителей общества. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом в конце 2013 года.

В настоящее время 50%-ная доля "Нафтогаза" в "Укргаз-энерго" передана в управление последней.

Вторые 50% уставника трейдера сейчас принадлежат Centragas Holding Дмитрия Фирташа, выкупившей этот пакет у Rosukrenergo незадолго до ее ликвидации.

Дмитрий Рясной, ЭП