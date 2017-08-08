"Укрпочта" подверглась новой хакерской атаке

Официальный сайт "Укрпочты" вторые сутки подвергается атаке хакеров.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Друзья, нас DDoS-ят. Уже вторые сутки сайт "Укрпочты" находится под атакой, которая больше всего нацелена на сервис отслеживания", - сообщили в компании.

В "Укрпочте" говорят, что во время первой волны атаки, начавшейся 7 августа утром, IТ-служба смогла нормализовать ситуацию и после 17:00 все сервисы на сайте работали надлежащим образом.

Однако сегодня хакеры снова активизировались в связи с чем доступ к сайту медленный или обрывается.

Напомним, "Укрпочта" была одной из компаний, которая пострадала в конце июня от атаки вирусом, шифрующим данные на компьютерах. Это привело к блокированию и полной неработоспособности ее автоматизированных систем.

"Укрпочта" находится в сфере управления Мининфраструктуры.

Предоставляет более 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине. В штате компании - 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. почтальонов и 13 тыс. операторов почтовой связи.

Экономическая правда