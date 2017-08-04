Балчун рассчитывает заработать на "вагонах Клименко" 170 миллионов

До конца года тысяча полувагонов, переданных в парк "Укрзализныци" прокуратурой, принесут компании 170 млн гривен прибыли.

Об этом заявил председатель правления компании Войцех Балчун во время брифинга в пятницу, передает "Укрінформ".

"Эти тысячу вагонов, будут сейчас работать как вагоны Укрзализныци, - это нам только до конца года принесет 170 млн гривен дохода. А при рентабельности 25% это нам дает прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн", - заявил Балчун.

Он также отметил, что у компании сложная ситуация с вагонами, которых не хватает в связи с многолетним отсутствием инвестирования.

Как сообщалось, Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала Укрзализныце тысячу арестованных пограничной службой железнодорожных полувагонов.