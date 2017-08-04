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Балчун розраховує заробити на "вагонах Клименка" 170 мільйонів

П'ятниця, 4 серпня 2017, 18:29

До кінця року тисячу напіввагонів, переданих до парку "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.

На цьому наголосив голова правління компанії Войцех Балчун під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".

"Ця тисяча вагонів, які будуть зараз працювати як вагони Укрзалізниці, - це для нас тільки до кінця року буде 170 млн гривень доходу. А при рентабельності 25% це нам дає прибуток перед оподаткуванням у розмірі 32,5 млн", - заявив Балчун.

Він також наголосив, що у компанії складна ситуація з вагонами, яких бракує у зв'язку з багаторічною відсутністю інвестування.

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура за рішення Печерського суду передала Укрзалізниці тисячу заарештованих прикордонною службою залізничних напіввагонів.

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