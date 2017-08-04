Балчун розраховує заробити на "вагонах Клименка" 170 мільйонів
До кінця року тисячу напіввагонів, переданих до парку "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.
На цьому наголосив голова правління компанії Войцех Балчун під час брифінгу у п'ятницю, передає "Укрінформ".
"Ця тисяча вагонів, які будуть зараз працювати як вагони Укрзалізниці, - це для нас тільки до кінця року буде 170 млн гривень доходу. А при рентабельності 25% це нам дає прибуток перед оподаткуванням у розмірі 32,5 млн", - заявив Балчун.
Він також наголосив, що у компанії складна ситуація з вагонами, яких бракує у зв'язку з багаторічною відсутністю інвестування.
Як повідомлялося, Головна військова прокуратура за рішення Печерського суду передала Укрзалізниці тисячу заарештованих прикордонною службою залізничних напіввагонів.
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