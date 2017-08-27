Uber запустил возможность добавлять промежуточные остановки по маршруту

Онлайн-сервис вызова такси Uber запустил возможность добавлять дополнительные остановки по маршруту передвижения.

Об этом сообщает ITC.UA.

Как отмечается, при этом во время одной поездки можно сделать до трех остановок (основная плюс две дополнительные), а их порядок можно изменить даже во время поездки.

"Заехать за другом или подвезти знакомого? Вручить цветы или забрать кота? C Uber легко успеть больше! Просто добавьте остановку по маршруту поездки" — отметили в Uber.

Для того, чтобы указать дополнительные пункты назначения, надо открыть мобильное приложение Uber, нажать на значок "+" рядом с пунктом назначения и добавить необходимые остановки. Их можно добавлять, изменять или удалять на экране поездки в приложении — при этом стоимость поездки изменяется по мере добавления или удаления остановок с учетом тарифов по времени и расстоянию, которые указываются в приложении (также могут применяться дополнительные налоги, сборы и корректировки).

В приложении также можно поровну разделить стоимость всей поездки с друзьями, которые едут с вами, но эта возможность не действует для отдельных участков между остановками.

Напомним, Uber запустил в Хорватии сервис заказа яхт.