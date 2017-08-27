Uber запустив можливість додавати проміжні зупинки на маршруті

Онлайн-сервіс виклику таксі Uber запустив можливість додавати додаткові зупинки на маршруті пересування.

Про це повідомляє ITC.UA.

Як зазначається, при цьому під час однієї поїздки можна зробити до трьох зупинок (основна плюс дві додаткові), а їх порядок можна змінити навіть під час поїздки.

"Заїхати за кимось або підвезти знайомого? Вручити квіти або забрати кота? C Uber легко встигнути більше! Просто додайте зупинку по маршруту поїздки"- відзначили в Uber.

Для того, щоб вказати додаткові пункти призначення, треба відкрити мобільний додаток Uber, натиснути на значок "+" поруч з пунктом призначення і додати необхідні зупинки. Їх можна додавати, змінювати або видаляти на екрані поїздки в додатку - при цьому вартість поїздки змінюється в міру додавання або видалення зупинок з урахуванням тарифів за часом і відстанню, які вказуються в додатку (також можуть застосовуватися додаткові податки, збори та коригування).

У додатку також можна порівну розділити вартість всієї поїздки з друзями, які їдуть з вами, але ця можливість не діє для окремих ділянок між зупинками.

Нагадаємо, Uber запустив в Хорватії сервіс замовлення яхт.