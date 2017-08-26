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Агентство Moody's повысило рейтинг Украины до положительного

Суббота, 26 августа 2017, 11:43

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Об этом говорится в сообщении агенства.

Отмечается, что главными факторами повышения рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиции страны на внешних рынках.

В агенстве сообщают, что положительный прогноз, отражает импульс реформ – если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

"Такой импульс реформ также поддержит обновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", – говорится в сообщении.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью – с Caa3 до Caa2 - именно из-за груза выплат внешних долгов.

Другие рейтинговых агентства – Fitch и Standard&Poor's – пока сохраняют объявленную весной этого года рейтинговую оценку Украины на уровне B-, со "стабильным" прогнозом.

Напомним, Moody's впервые за 28 лет снизило рейтинг Китая и впервые за 2 года повысило рейтинг Греции. 

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рейтинг Moody's
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