Рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг кредитний рейтинг України на один щабель, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний".

Про це йдеться на сайті агенства.

Відзначається, що головними факторами підвищення рейтингу стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть допомогти уряду впоратися з борговим навантаженням, а також поліпшення позиції країни на зовнішніх ринках.

В агентстві зазначають, що позитивний прогноз відображає імпульс реформ - якщо він збережеться, це може привести до подальшого поліпшення надійності внутрішнього і зовнішнього боргу України.

"Такий імпульс реформ також підтримає оновлення доступу України до світових ринків капіталу, полегшить шлях до рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом, які настануть, починаючи з 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зростання рейтингу обмежене лише однією сходинкою - з Caa3 до Caa2 - через вантаж виплат зовнішніх боргів.

Інші провідні агентства - Fitch і Standard & Poor's - поки зберігають оголошену навесні цього року рейтингову оцінку України на рівні B-, зі "стабільним" прогнозом.

Нагадаємо, Moody's вперше за 28 років знизило рейтинг Китаю і вперше за два роки підвищило рейтинг Греції.