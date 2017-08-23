OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости среды, 23 августа.

О кибератаках. Специалисты ISSP Labs зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.

Об Укртрансгазе. Поляка Павла Станчака избрали председателем "Укртрансгаза".

Об автогазе. За период с 22 по 23 августа цена автогаза в больших сетях АЗС в Киеве выросла до 16-16,5 гривни за литр.

О Насалике. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обжаловал в киевском суде арест своих квартиры и дома.

Об ОПЗ. Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".

О приватизации. 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", выставленных на аукцион 23 августа, остались в собственности Фонда госимущества ввиду отсутствия заявок от единственного участника аукциона.

О дорогах. По данным Укравтодора, по состоянию на 18 августа 2017 года проведен ремонт на 756 километрах автодорог общего пользования.

О валютных ограничениях. Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.

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