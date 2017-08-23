OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости среды, 23 августа.
О кибератаках. Специалисты ISSP Labs зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.
Об Укртрансгазе. Поляка Павла Станчака избрали председателем "Укртрансгаза".
Об автогазе. За период с 22 по 23 августа цена автогаза в больших сетях АЗС в Киеве выросла до 16-16,5 гривни за литр.
О Насалике. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обжаловал в киевском суде арест своих квартиры и дома.
Об ОПЗ. Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".
О приватизации. 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", выставленных на аукцион 23 августа, остались в собственности Фонда госимущества ввиду отсутствия заявок от единственного участника аукциона.
О дорогах. По данным Укравтодора, по состоянию на 18 августа 2017 года проведен ремонт на 756 километрах автодорог общего пользования.
О валютных ограничениях. Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.
Тексты дня
Пять лет и 10 миллиардов: каким будет "Борисполь" в будущем
Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" растет и это заставляет его руководство заботиться о расширении инфраструктуры. ЭП представляет семь объектов, на которых команда "Борисполя" планирует сосредоточиться в течение ближайших пяти лет.
Цены на автогаз бьют рекорды: почему и что будет дальше
Цены на сжиженный газ на украинских АЗС растут рекордными темпами. За месяц — почти на 40%. Трейдеры прогнозируют, что стоимость LPG достигнет новых максимумов, профильные эксперты считают иначе.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.