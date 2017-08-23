Блокпакет акций "Сумыоблэнерго" никто не выкупил
25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", выставленных на аукцион 23 августа, остались в собственности Фонда госимущества ввиду отсутствия заявок от единственного участника аукциона.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что торги проходили на фондовой бирже "Перспектива".
Ранее сообщалось, что интерес к покупке акций "Сумыоблэнерго" проявляла инвестгруппа "Конкорд Капитал", которая к первому аукциону - 16 августа - технически не успела зафиксировать свою заявку.
Напомним, запланированный на 23 августа повторный аукцион по продаже Фондом государственного имущества 25% акций ОАО "Донбассоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок.
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