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Блокпакет акций "Сумыоблэнерго" никто не выкупил

Среда, 23 августа 2017, 13:25

25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", выставленных на аукцион 23 августа, остались в собственности Фонда госимущества ввиду отсутствия заявок от единственного участника аукциона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".                                           

Отмечается, что торги проходили на фондовой бирже "Перспектива".

Ранее сообщалось, что интерес к покупке акций "Сумыоблэнерго" проявляла инвестгруппа "Конкорд Капитал", которая к первому аукциону - 16 августа - технически не успела зафиксировать свою заявку.

Напомним, запланированный на 23 августа повторный аукцион по продаже Фондом государственного имущества 25% акций ОАО "Донбассоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок.

Детальнее о приватизации читайте в статье: Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

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облэнерго Фонд госимущества
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