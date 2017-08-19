Из набсовета "Нафтогаза" уходит один из трех независимых членов

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" покидает Чарльз Проктор (Charles Proctor).

По данным ЭП, соответствующее заявление было удовлетворено набсоветом на заседании 7 августа.

Как сообщала ЭП, весной т.г. трое независимых членов набсовета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс (Marcus Richar) и Пол Уорвик (Paul Warwick) обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала должность главы набсовета "Нафтогаза"

В соответствии с договоренностью, последний рабочий день Проктора в "Нафтогазе" – 30 сентября.

Если до этой даты не будет назначен новый член набсовета, этот орган может утратить возможность для принятия решений: после ухода Проктора из набсовета госкомпании в этом органе останется только трое участников (Маркус Ричардс, Пол Уорвик и Владимир Демчишин), в то же время кворум НС начинается от 4-х голосов и выше.

Дмитрий Рясной, ЭП