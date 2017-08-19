З наглядової ради "Нафтогазу" йде один з трьох незалежних членів

Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" залишає Чарльз Проктор (Charles Proctor).

За даними ЕП, відповідну заяву було задоволено наглядовою радою на засіданні 7 серпня.

Як повідомляла ЕП, навесні ц.р. троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" Чарльз Проктор, Маркус Річардс (Marcus Richar) і Пол Уорвік (Paul Warwick) звернулися до уряду з попередженням про можливий відхід в разі відсутності зрушень у вирішенні хронічних проблем НАК.

Це ж заяву підписала Юлія Ковалів, яка тоді займала посаду голови наглядової ради "Нафтогазу".

Відповідно до домовленості, останній робочий день Проктора в "Нафтогазі" - 30 вересня.

Якщо до цієї дати не буде призначений новий член наглядової ради, цей орган може втратити можливість для прийняття рішень: після відходу Проктора з наглядової ради держкомпанії в цьому органі залишиться тільки троє учасників (Маркус Річардс, Пол Уорвік і Володимир Демчишин), в той же час кворум НС починається від 4-х голосів і вище.

Дмитро Рясний, ЕП