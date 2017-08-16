"Антонов" получил нового руководителя

Исполняющим обязанности президента государственного предприятия "Антонов" стал Александр Кривоконь.

Соответствующий приказ подписан 15 августа, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отмечается, основанием для такого кадрового решения стала его успешная работа в должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящего в состав "Укроборонпрома".

Ранее Кривоконь занимал руководящие должности на отечественных предприятиях-гигантах промышленности, в частности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова", ГП "Завод им. Малышева", корпорации "Горные машины" (ныне - "Corum group") и др.

Как известно, предыдущий руководитель "Антонова" Александр Коцюба принял решение покинуть свой пост.

Напомним, Коцюба в 2016 году задекларировал 1,408 млн гривен как доход от перечисления суточных, при этом тратя около 14 тысяч гривен в сутки в командировке.

Журналисты узнали из собственных источников, что Коцюба в 2016 году провел за границей около 100 дней.

Указывается, что суточные превысили даже заработную плату чиновника. В суточные не входят расходы на перелеты и на гостиницы, которые покрывались отдельно.

Экономическая правда