"Антонов" отримав нового керівника

Виконувачем обов’язків президента державного підприємства "Антонов" став Олександр Кривоконь.

Відповідний наказ підписано 15 серпня, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Як наголошується, підставою для такого кадрового рішення стала його успішна робота на посаді директора Харківського Державного Авіаційного Виробничого Підприємства (ХДАВП), що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Раніше Кривоконь обіймав керівні посади на вітчизняних підприємствах–гігантах промисловості, зокрема на ДП ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", ДП "Завод ім. В.О. Малишева", корпорації "Гірничі машини" (нині – "Corum group") та ін.

Як відомо, попередній керівник "Антонова" Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.

Нагадаємо, Коцюба у 2016 році задекларував 1,408 млн гривень як дохід від перерахування добових, при цьому витрачаючи близько 14 тисяч гривень на добу у відрядженні.

Журналісти дізналися з власних джерел, що Коцюба у 2016 році провів за кордоном близько ста днів.

Вказується, що добові перевищили навіть заробітну плату чиновника. У добові не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо.

Економічна правда