OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости пятницы, 11 августа.

Об УЗ. Омелян заявил, что на "Укрзализныце" ежегодно воруют до 15 миллиардов и анонсировал волну увольнений.

О Януковиче. Его сын хочет, чтобы Нацбанк компенсировал ему убытки.

О PayPal. Украинские пользователи жалуются на сбой в работе.

О банковском секторе. "Тайные покупатели" проверяют банки на порядочность.

Об угле. Минэнергоугля отказалось ввести новый налог на уголь и согласилось осуществлять расчет рентной платы исходя из суммы выручки от реализации.

Об ОРДЛО. Российская компания монопольно поставляет топливо для "ЛНР" и "ДНР".

Об интернете. Украина - "в хвосте" мирового рейтинга скорости интернета.

О Bitcoin. НБУ определит статус криптовалюта в Украине.

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