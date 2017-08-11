OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости пятницы, 11 августа.
Об УЗ. Омелян заявил, что на "Укрзализныце" ежегодно воруют до 15 миллиардов и анонсировал волну увольнений.
О Януковиче. Его сын хочет, чтобы Нацбанк компенсировал ему убытки.
О PayPal. Украинские пользователи жалуются на сбой в работе.
О банковском секторе. "Тайные покупатели" проверяют банки на порядочность.
Об угле. Минэнергоугля отказалось ввести новый налог на уголь и согласилось осуществлять расчет рентной платы исходя из суммы выручки от реализации.
Об ОРДЛО. Российская компания монопольно поставляет топливо для "ЛНР" и "ДНР".
Об интернете. Украина - "в хвосте" мирового рейтинга скорости интернета.
О Bitcoin. НБУ определит статус криптовалюта в Украине.
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Разоблачение мифов о криптовалюте и биткоинах, как урегулировано их использование в Украине и в мире, надо платить налоги по операциям с биткоинами, и какие есть риски для владельцев.
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