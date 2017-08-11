Російська компанія монопольно постачає паливо для "ЛНР" і "ДНР"

Зовнішньоекономічне об'єднання Промсировинаімпорт, що належить Міністерству енергетики Російської Федерації, є монопольним постачальником палива на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться в розслідуванні LIGA.net.

У 2016 році Промсировинаімпорт поставила в окуповані райони Донбасу більше 200 тис тонн бензинів, дизельного палива і моторних масел на суму 116 млн долларов. Це 86% всіх поставок паливно-мастильних матеріалів в ОРДЛО і 100% всього моторного палива (крім скрапленого газу). У першому півріччі 2017 Промсировинаімпорт поставив 93 тис тонн на суму 64 млн доларів.

Промсировинаімпорт відноситься до так званим спеціальним зовнішньоекономічним організаціям. Компанія займається виконанням зовнішньоекономічних угод, імпортно-експортними операціями на основі спеціальних рішень уряду РФ, зокрема, за рахунок державних валютних резервів.

Компанія поставляє в ОРДЛО нафтопродукти в режимі спеціального експорту, тобто без сплати митних зборів. У липні цього року експортне мито на бензини і дизельне паливо становила в Росії 24,2 дол/ т. Незважаючи на пільги, бензин і дизельне паливо в "ДНР" і "ЛНР" коштують дорожче, ніж в Ростовській області, в середньому на 5-15 руб /л.

Промсировинаімпорт закуповує все нафтопродукти для сепаратистських республік у нафтопереробних заводів Башнефти, що належить Роснефти. Восени 2016 року РНБО вніс Башнефть до списку санкцій.