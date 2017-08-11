Українські користувачі скаржаться на збій в роботі PayPal - вже кілька днів при спробі перевести гроші з українського аккаунта на, наприклад, американський, сервіс повідомляє про проблему і пропонує звернутися в службу підтримки.

Про це пише Ain.ua.

Однак там допомогти українцям теж не можуть - в службі підтримки PayPal відповідають, що знають про проблему, однак ні причин, ні термінів її вирішення не повідомляють.

При цьому зі здійсненням платежів за товари або послуги на американських торгових майданчиках проблем у українських користувачів не виникає - блокуються тільки прямі грошові перекази з українських акаунтів на іноземні.

Наскільки масовий характер носить проблема, точно не відомо, проте в PayPal повідомили про сотні аналогічних заявок з України. Фахівці компанії займаються вивченням проблеми, проте точних термінів її усунення не повідомляють. Поки українцям рекомендують відправляти перекази через банк.

Нагадаємо, PayPal працює в Україні лише частково: можна відправляти платежі з України, але не можна приймати з-за кордону. У компанії неодноразово заявляли, що в нашій країні розширення функціоналу поки не розглядають.