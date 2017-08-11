Міненерговугілля відмовилося ввести новий податок на вугільну промисловість

Міністерство енергетики та вугільної промисловості відмовили ввести новий податок на вугільну промисловість і погодилось здійснювати розрахунок рентної плати виходячи із суми виручки від реалізації.

Про це йдеться у відповіді Міненерговугілля НКРЕКП, яку надав Економічній правді експерт з питань протидії корупції центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

"На сьогоднішній день в Україні база оподаткування рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначається за найбільшою з таких величин: за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємств - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або за розрахункової вартості відповідного виду товарної продукції відповідного підприємства, крім вугледобувної сировини", - йдеться у повідомленні.

Документ

Зазначається, що на теперішній час найбільшою є величина за понесеними витратами, що приблизно вдвічі перевищує величину за фактичними цінами реалізації.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає недоречним запровадження нового виду податку для підприємств вугільної промисловості, так як податкове навантаження на сьогоднішній день є достатньо високим, а коштів отриманих від реалізації вугільної продукції не вистачає для оплати вже нарахованих податкових зобов'язань у повному обсязі.

Водночас Міністерство не заперечує щодо пропозиції НКРЕКП гармонізувати податкове законодавство відповідно до світової практики, а саме здійснювати розрахунок рентної плати виходячи із суми виручки від реалізації.

Міненерговугілля постановило визнати базу оподаткування рентною платою за фактичними цінами реалізації відповідно виду товарної продукції, а спосіб визначення рентної плати за розрахунковою вартістю виключити із Податкового кодексу.

Економічна правда