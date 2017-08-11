Нежелательные клиенты: почему украинцам сложно инвестировать за рубеж

Нацбанк упростил правила выведения денег из страны, и украинцы начали пользоваться этой возможностью. Однако массовой утечки средств не случилось.

Месяц назад для украинцев заработали упрощенные правила инвестирования за рубеж. С 3 июля украинцам не нужно проходить длительную процедуру получения индивидуальной валютной лицензии Нацбанка на вывод средств.

Теперь физлица могут получать лицензию НБУ в электронной форме по уведомительному принципу. Все документы для проведения операций клиент подает в банк, который является агентом по выдаче лицензий. В год каждый украинец имеет право вывести из страны не более 50 тыс долл.

В Нацбанке подсчитали, что за месяц было выдано 23 электронных лицензии. Примерно половина е-лицензий была выдана для осуществления инвестиций за границу. Реальные операции были проведены по 16 лицензиям, по которым украинцы вывели за рубеж 437 тыс. долларов.

Банкиры отмечают интерес населения к нововведению, но аншлагов пока не наблюдается.

"О массовости говорить преждевременно", — говорит начальник сектора контроля операций по кредитам от нерезидентов и отчетности валютного контроля управления валютного контроля "ОТП банка" Александр Вензик.

В Правекс-банке подсчитали, что с момента введения услуги к ним обратилось около десяти клиентов для получения информации об электронной лицензии. "Выдано три лицензии. На предварительном рассмотрении находятся еще два пакета документов", — уточнили в пресс-службе.

В Приватбанке рассказали, что услуга стала интересной клиентам сразу после выхода новости от НБУ. Правда, провести операцию удалось немногим.

"Через Приватбанк получили лицензию 10% клиентов от обратившихся. Основным стоп-фактором стало отсутствие требуемых документов для отправки платежа по лицензии", — пояснили в пресс-службе банка.

У большинства украинцев, получивших лицензию, уже есть опыт инвестирования за рубеж. "К моменту обращения клиента для получения лицензии на отправку платежа в основном у всех уже есть счета и необходимые документы от получателя для осуществления сделки", — говорят в Приватбанке.

Это логично. Для получения лицензии у клиента должна быть не просто сумма, которую можно инвестировать, но и понимание, куда и во что вкладывать. "Чаще всего клиенты интересуются недвижимостью и акциями", — говорит Вензик.

Для этого необходимо выбрать объекты недвижимости, оценить их и даже посмотреть на них вживую. Если есть желание "поиграть" на фондовом рынке, нужно подыскать брокера и заключить с ним договор.

Среди других популярных операций — пополнение счетов брокерских компаний за рубежом, покупка корпоративных прав, пополнение своего счета. Страхованием жизни за рубежом украинцы пока не интересуются.

География инвестирования широкая: от лояльных к украинцам Нидерландов, Кипра и Польши до требовательных Великобритании, США и Швейцарии.

Мешает совершению операций подтверждение происхождения средств. В НБУ прописали, что инвестировать можно исключительно доход, который получил инвестор. Вывести средства, которые годами хранились под подушкой, на банковском счете или указывались в декларации как активы, не удастся.

Однако ключевая проблема заключается в общении с иностранными банками: в последнее время они ужесточили требования к инвесторам-нерезидентам.

"Банки спрашивают документарное подтверждение того, что деньги не только честно заработанные, а что с них уплачены налоги", — говорит управляющий партнер международной консалтинговой группы ICG Иванна Пилипюк.

Причем если инвестор получил средства в качестве дивидендов от бизнеса, то иностранный банк может поинтересоваться работой самой компании, легальностью ее работы и "чистотой" ее прибыли.

По неофициальной информации, некоторые крупные иностранные структуры блокируют счета своим клиентам на суммы, на которые у клиентов нет налоговых деклараций. Причин такого тщательного анализа несколько.

"Иностранные банки уменьшают количество нерезидентов на обслуживании. Банк — это коммерческая структура, ее основная цель — выгода. Если риски выше, чем заработок, то у клиентов нет шанса попасть в целевую аудиторию банка, а нерезиденты — это всегда высокий риск", — поясняет Пилипюк.

Кроме того, все больше банков при открытии счетов руководствуются территориальным принципом: клиент должен подтвердить, что он будет работать в той стране, где находится банк. "Осталось мало банков, которые готовы открывать счета без территориального подтверждения", — поясняет Пилипюк.

К тому же, крупные игроки на рынке банков-корреспондентов ушли из этого бизнеса, и многие банки лишились прямых долларовых корсчетов. "Банки дорожат корреспондентскими отношениями, поэтому они тщательно проверяют клиентские платежи. Если есть сомнения, могут не пропустить", — говорит банкир.

По ее словам, Украина для многих стран остается рисковой. Некоторые банки Швейцарии, Германии, Австрии и даже Гонконга считают украинских бенефициаров нежелательными клиентами, открыть там счет украинцу сложно.

Наиболее лояльны к украинцам латвийские и кипрские банковские структуры. Однако даже эти страны стали внимательнее изучать клиентов.

"Страны Балтии требуют намного больше документов, подтверждающих платеж. Общения с банком стало намного больше. Иногда даже приходится общаться по скайпу", — говорит управляющий директор ИГ "Универ" Алексей Сухоруков.

Причем подтверждающие документы нужны не только для списания средств, но и для их зачисления. "Банки вникают в суть операций, иногда приходится предоставлять даже выписки от хранителя. Все операции должны соответствовать местному комплаенсу", — поясняет Сухоруков.

"Швейцария обслуживает украинцев выборочно, это касается частных сберегательных счетов. Торговые счета открыть можно, но банки редко интересуются бизнесом с оборотом менее 1 млн долл", — говорит Пилипюк.

В последние два года растет интерес к чешскому банкингу: в местных банках есть возможность недорого обслуживания и проведения транзакций в долларах. Интересные предложения есть и в венгерских финансовых учреждениях.

Впрочем, консультанты признают: несмотря на все сложности, украинцы, имеющие легальный доход, готовы предоставлять больше документов, чтобы обеспечить сохранность своих средств.

"Они не хотят хранить деньги на Кипре. Некоторые инвесторы уже потеряли часть сбережений во время кипрского банковского кризиса. Такие же опасения есть и в отношении балтийских банков", — рассказывает один из консультантов.

Виктория Руденко, FinClub