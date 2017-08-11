Україна - "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету
Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету Global Index, який опублікував сервіс Speedtest.
Про це пише Укрінформ.
Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах.
За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.
Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні.
Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.
В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.
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