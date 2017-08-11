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Укр / Рус

Україна - "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:30

Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету Global Index, який опублікував сервіс Speedtest.

Про це пише Укрінформ.

Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах.

За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.

Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні.

Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.

В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.

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Економічна правда
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