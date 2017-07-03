OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 3 июля.

О Приватбанке. Обнародованы письма бывших акционеров Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - в адрес председателя НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка. Детальнее, здесь.

Еще в Национальном банке заявляют, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года.

Сам экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил о неосведомленности представителей НБУ относительно переговорного процесса о реструктуризации долгов связанных с бизнесменом компаний.

Также сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

А Министерство финансов решило докапитализировать Приватбанк на 38,56 миллиарда гривен.

О рынке земли. Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда.

О ГПУ. Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении некоторых министров в правительстве Владимира Гройсмана. Ни одной фамилии при этом он не назвал.

О гривне. Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% - с начала года.

Об инвестиционной привлекательности. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации вышел из отрицательной плоскости.

О газе. Украина в период с января по июнь 2017 увеличила добычу газа на 3%, а транзит на 21%.

Тексты дня:

Тени Приватбанка. Что Коломойский наобещал Кабмину и НБУ и не выполнил. Документ

В распоряжение УП попали документы, из которых стало известно, как именно бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов передавали банк и что они обещали правительства и НБУ перед национализацией.

Какие дела завели на экс-собственников из-за Приватбанка. Четыре эпизода

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком. ЭП узнала, о каких именно эпизодах идет речь.