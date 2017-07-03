МВФ виключив вимогу про земельну реформу з меморандуму з Україною – ЗМІ

Пункт про необхідність запуску ринку землі не буде обов'язковою умовою для виділення Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це AgroPortal повідомило джерело, близьке до переговорів сторін у США.

"Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного і Крістін Лагард, глава МВФ, погодилася", - повідомило джерело.

За його словами, пункт про необхідність запуску ринку землі буде вилучено з меморандуму України і МВФ.

"На сьогодні між Порошенком і Лагард була досягнута домовленість виключити земельну реформу з переліку питань, які впливають на виділення траншу", - додало джерело.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи в Києві повідомила про необхідність технічного доопрацювання законопроектів та їх парламентської підтримки, що стосуються пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль.

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