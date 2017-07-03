Всі розділи
Укр / Рус

МВФ виключив вимогу про земельну реформу з меморандуму з Україною – ЗМІ

Понеділок, 3 липня 2017, 17:00

Пункт про необхідність запуску ринку землі не буде обов'язковою умовою для виділення Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це AgroPortal повідомило джерело, близьке до переговорів сторін у США.

"Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного і Крістін Лагард, глава МВФ, погодилася", - повідомило джерело.

За його словами, пункт про необхідність запуску ринку землі буде вилучено з меморандуму України і МВФ.

"На сьогодні між Порошенком і Лагард була досягнута домовленість виключити земельну реформу з переліку питань, які впливають на виділення траншу", - додало джерело.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи в Києві повідомила про необхідність технічного доопрацювання законопроектів та їх парламентської підтримки, що стосуються пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль.

Рекомендуємо почитати: Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

земельна реформа МВФ
Матеріали за темою
Нові правила розпорядження землями: як це працюватиме 23 червня 2017, 08:30
Мінагропрод допускає можливість продажу землі юридичним особам 16 червня 2017, 11:53
Гройсман вірить, що противники земельної реформи змінять думку 7 червня 2017, 12:25
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті