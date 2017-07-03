Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав. Документ

У розпорядження УП потрапили документи, з яких стало відомо, як саме колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов передавали банк, і що вони обіцяли уряду та НБУ перед націоналізацією.

У неділю у розпорядження Української правди потрапили документи, які визначили майбутнє Приватбанку і зробили можливою його націоналізацію.

Йдеться про листи колишніх акціонерів банку — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана. Увечері в неділю один з документів, а саме лист до Гройсмана, був опублікований на сайті Міністерства фінансів.

В листах прописані головні зобов'язання колишніх власників, які вони погодилися виконувати, про що свідчать підписи Коломойського та Боголюбова під текстом. Одне з важливих зобов'язань — це реструктуризація кредитів пов'язаних з групою "Приват" компаній перед націоналізованим Приватбанком.

Два дні тому, а саме 1 липня, збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

Замість цього протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

"Обіцянки" чи "цяцянки"

Отже, виходячи з листа до голови Кабміну, екс-акціонери Привату пообіцяли виконати три пункти.

По-перше, забезпечити повний та безперешкодний доступ до приміщень та операційних систем банку державним органам, включаючи Фонд гарантуваня вкладів, Мінфін, Кабмін та їх уповноважених представників. Та не перешкоджати їх діяльності в майбутньому.

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По-друге, не здійснювати тиск на органи державної влади та їх уповноважених представників, а також новопризначених керівнків банку при виконанні ними своїх обов'язків.

По-третє, до 1 липня 2017 року забезпечити реструктуризацію кредитів, наданих банком певним юридичним особам. В листі не вказується, яких саме компаній це стосується.

При цьому в пункті №3 передбачена можливість пролонгації терміну реструктуризації кредитів банку до 2018 року. Проте необхідною умовою для такої пролонгації повинна була стати реструктуризація 75% сукупної основної суми відповідних кредитів до 1 липня 2017 року.

Цього, як відомо, не сталося. Про реструктуризацію сторони до цього часу не домовились і, схоже, не збираються. У такий варіант розвитку подій не вірять навіть в Нацбанку.

"Це був не договір, не нотаріальне зобов'язання, це був лист. Відповідно, навіть якщо б в цьому листі було написано "я зобов'язуюсь", юридичних наслідків це для колишніх власників не несе. Для нас цей лист був скоріше проявом доброї волі з їх боку (акціонерів)", — заявляла раніше в інтерв'ю виданню Finclub заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У розпорядженні ЕП також є листи акціонерів на адресу Національного банку, де також була прописана низка зобов'язань, під якими екс-власники Приватбанку підписалися.

По-перше, вони погодилися конвертувати усі зобов'язання пов'язаних з акціонерами компаній в капітал банку. Саме так вчинили з юридичними особами, які пов'язані в тому числі із сім'єю Григорія та Ігоря Суркісів.

По-друге, акціонери обіцяли голові НБУ, як і очільнику уряду, реструктуризувати на ринкових умовах кредитний портфель "порожніх" компаній через проведення існуючих кредитів на операційні компанії, які мають реальні джерела походження доходів. З визначенням чітких термінів погашення.

Напередодні директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук в колонці на ЕП уже писав про відповідні "порожні" компанії та кінцевих позичальників, які, якщо вірити банкіру, виявилися так само підставними особами.

По-третє, оформити застави за згаданими кредитами за ринковою вартістю.

По-четверте, погоджувати з органами влади комунікації з громадськістю.

По-п'яте, не приймати будь-яких рішень та не здійснювати заходи, які не відповідають вимогам законодавства або нормам банківської практики, або які можуть мати негативний вплив на капітал банку.

Виходячи з нинішньої ситуації, коли Коломойський розгорнув наступ в судах, обіцянки у зазначених листах виглядають досить формальними, оскільки кошти пов'язаних компаній акціонери напередодні націоналізації вивели.

В банку лишились кошти родини Суркісів, які зараз оскаржують рішення в судах. В той же час, реструктуризації значної частини корпоративного портфелю у банку не відбулось, як і не відбулось оформлення застав за кредитами.

Незабаром читайте матеріал на Економічній правді про те, що зараз відбувається навколо Приватбанку, і про що представники влада намагається домовитися з екс-акціонерами банку.