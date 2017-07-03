Борги Приватбанку: Коломойський відповів НБУ

Екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив про необізнаність представників НБУ щодо переговорного процесу про реструктуризацію боргів пов'язаних з бізнесменом компаній.

Про це повідомляє ТСН.

"Можу повідомити, що колишні власники "Приватбанку", відповідно до взятих на себе зобов'язань, беруть участь в переговорному процесі по реструктуризації своїх кредитів з консорціумом компаній, які отримали мандат на представництво інтересів Мінфіну і "Приватбанку", який був узгоджений з Міжнародним валютним фондом", - заявив Коломойський.

За словами бізнесмена, цей переговорний процес почався в червні цього року, відбувається в штатному режимі і триватиме необхідний для досягнення домовленостей час.

"На мій погляд, інформаційний галас, який підняли чиновники Національного банку України щодо реструктуризації кредитів колишніх акціонерів "Приватбанку", пов'язаний з непоінформованістю представників НБУ про переговорний процес (до якого вони не мають відношення)", - додав Коломойський.

Екс-акціонер також звинуватив керівництво Нацбанку в непрофесіоналізмі при прийнятті рішень про націоналізацію "Приватбанку".

Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

Як повідомлялося, після звернення екс-голови правління державного Приватбанку Олександра Шлапака про махінації в банку напередодні націоналізації, Генпрокуратура, НАБУ і САП почали розслідування і заарештували ліквідне майно Приватбанку і пов'язаних з ним структур.

Станом на середину листопада 2014 року найбільшими акціонерами банку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (кожен володів по 36,9781%), а також кіпрська Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

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