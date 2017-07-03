НБУ почне примусове стягнення боргів з екс-власників Приватбанку

У Національному банку заявляють, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку сплив 1 липня 2017 року.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Зараз можна стверджувати, що колишні власники банку (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов - ЕП) не виконали взяті на себе зобов’язання", - повідомляє НБУ.

"Таким чином, зараз держава та Приватбанк перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, банківська процедура буде подібною до звичайної процедури стягнення у разі прострочки боргів, тож мова йде більшою мірою про примусове стягнення.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

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Економічна правда