Гривня зміцнилася на 4% з початку року - Нацбанк

Національна валюта України за офіційним обмінним курсом зміцнилася до долара на 1% за червень і на 4% - з початку року.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за червень.

Як говориться в документі, регулятор відзначає посилення обсягу надходжень валюти від нерезидентів, у порівнянні з її відтоком, що сприяло зміцненню національної української валюти.

Крім того, така тенденція дозволила регулятору купувати валюту для поповнення міжнародних резервів зокрема.

Так, позитивне сальдо купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку становило близько 300 млн доларів в червні і 1,4 млрд доларів - з початку року.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду сприятиме зміцненню національної валюти України.

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Економічна правда