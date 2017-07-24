OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 24 июля.

О санкциях. ЕС готов противостоять новым санкциям США против России.

Об энергокомпаниях. Фонд государственного имущества объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 8 энергетических компаний.

Об экспорте электроэнергии. В январе-июне 2017 Украина увеличила экспорт электроэнергии на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

О потерях. Фонд гарантирования вкладов рискует потерять более 80 миллионов гривен за фиктивное банкротство предприятия, связанного с группой ИСД Сергея Таруты.

О новых пенсиях. В Минсоцполитики спрогнозировали каким будет рост пенсий. В 2028, например, новые пенсионеры должны получать в среднем 6040 гривен.

Об обысках. Силовики обыскивают 41 спиртзавод в связи с подозрениями в изготовлении контрафактного спирта.

О Siemens. ФРГ требует больше санкций ЕС в отношении России из-за скандала с Siemens. В Кремле возможное усиление санкций не комментируют.

И снова о кибератаках. Президент подписал закон, который позволяет не штрафовать за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных после кибератак.

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Искусство банкротства: как окружение Таруты уводит активы у государства

Из-за фиктивного банкротства предприятия, связанного с группой ИСД, Фонд гарантирования вкладов рискует потерять актив стоимостью более 80 миллионов гривень.