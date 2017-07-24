У 2028 році середній розмір пенсії нових пенсіонерів складе 6040 гривень
Через десять років нові пенсіонери отримуватимуть в середньому 6040 гривень пенсії.
Такий показник закладений у прогнозних розрахунках Мінсоцполітики, підготовлених на основі макропрогнозу Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
Розрахунки є в розпорядженні ЕП.
Прогноз середнього розміру пенсії зроблено з урахуванням пенсійної реформи, яку розробив уряд.
Передбачається, що після прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (№6614) середній розмір пенсій нових пенсіонерів поступово зростатиме і в 2018 році складе 2 454 гривень, в 2019 - 2 668 гривень, у 2020-му - 3 048 гривень.
В той же час показник середнього розміру пенсії уже існуючих пенсіонерів буде нижчим, і в 2028 році складе 4 184 гривень.
У наступному році він прогнозується на рівні 2 117 гривень, у 2019-му – 2 188 гривень, у 2020-му 2 284 гривень.
Галина Калачова, ЕП
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