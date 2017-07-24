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Cиловики обшукують 41 спиртзавод

Понеділок, 24 липня 2017, 13:55

Українські правоохоронці обшукують 41 спиртзавод у зв'язку з підозрами у виготовленні контрафактного спирту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

"Спецоперація спрямована на припинення незаконного виробництва та реалізації підакцизної продукції. "Лівий" спирт виготовляється з необлікованої сировини, продається за готівку. Існування такого тіньового ринку у спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та несе серйозні ризики для здоров'я населення", - наголосив чиновник.

У спецоперації задіяно 430 правоохоронців. Її здійснює податкова міліція під процесуальним керівництвом ГПУ.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Тарас Кутовий в інтерв'ю ЕП заявив, що компанії з Америка, Канади та Кувейту зацікавленні в придбанні українських спиртзаводів.

Економічна правда

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спирт ГПУ ДФС
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