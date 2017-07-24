Искусство банкротства: как окружение Таруты уводит активы у государства

Из-за фиктивного банкротства предприятия, связанного с группой ИСД, Фонд гарантирования вкладов рискует потерять актив стоимостью более 80 млн грн. (Укр.)

Щороку в Україні банкрутами визнають тисячі компаній. За даними OpenDataBot, у 2016 році 1 524 компанії були визнані банкрутами і ще понад 2 000 перебували у процедурі банкрутства.

Проте така кількість компаній-банкрутів не завжди є наслідком поганого стану економіки. В Україні власники підприємств після процедури банкрутства, навпаки, стають багатшими — позбуваються зобов'язань перед кредиторами та виводять цінні активи.

Через фіктивні банкрутства держава за останні роки втратила десятки мільярдів гривень. Сума збитків постійно зростає і ситуація не змінюється.

Саме через подібне штучне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД (Індустріальний союз Донбаса, ЕП), може постраждати Фонд гарантування вкладів. Як стало відомо ЕП, державна установа може недорахуватися 80 млн грн.

Йдеться про столичну нерухомість, що знаходилася у заставі збанкрутілого "Радикал банку", яким зараз керують ліквідатори Фонду гарантування вкладів. Згадана нерухомість була забезпеченням за кредитом компанії "Квінтайр", пов'язаної з групою ІСД.

Але кредит напередодні уведення тимчасової адміністрації НБУ був виведений з банку. ЕП з'ясувала, як це сталося, і кому кредит у підсумку дістався разом із привабливими об'єктами нерухомості, які слугували заставою.

Про "Квінтайр" і Таруту

ТОВ "Квінтайр" — підприємство, що належало до впливу групи ІСД. Почало працювати у березні 2013 року. Формальний власник — кіпрська компанія "Хасторіо холдінгз лімітед".

Співрозмовники ЕП пов'язують це підприємство з народним депутатом Сергієм Тарутою. Сам він не заперечує, що раніше мав стосунок до ТОВки.

"Я справді свого часу мав стосунок до компанії "Квінтайр". Це було невелике підприємство, що входило в перспективний насінницький проект. Він полягав у тому, щоб замість закупівель закордонного елітного насіння розвивати українське насінництво і вивести цю галузь у флагмани нашого АПК", — пояснив ЕП Тарута.

Проте наразі, за його словами, він уже ніяк з ТОВ не пов'язаний. "Після призначення мене на посаду голови Донецької обласної адміністрації я відповідно до вимог законодавства передав свої активи та корпоративні права в управління третім особам. Компанію "Квінтайр" — у тому числі", — наголосив Тарута.

Проте підприємству не судилося стати флагманом. Зараз воно перебуває у процедурі банкрутства і має борг близько 100 млн грн перед неплатоспроможним "Радикал банком", що проходить процедуру ліквідації.

Історія одного кредиту

Тимчасову адміністрацію в "Радикал банк" ввели 10 липня 2015 року, а перед цим з нього вивели левову частку активів. Серед останніх був і кредит компанії "Квінтайр". На той момент заборгованість компанії становила понад 30 млн грн і 830 тис євро.

Серед застав за цим кредитом була переважно нерухомість та особиста порука Сергія Тарути. Оціночна вартість нерухомості, яка була заставою за цим кредитом, сягає 100 млн грн.

Так, близько 20 млн грн коштував офіс ІСД у Києві на вулиці Ярославів вал.

Близько 80 млн грн коштував недобудований об'єкт на вулиці Спаській у Києві.

Що сталося з кредитом "Квінтайру"? Він був переуступлений на користь компанії з управління активами "АРБ інвестменс", про що ЕП уже раніше писала в розслідуванні про виведення коштів з "Радикал банку". Цю угоду переуступки в Фонді гарантування вважють недійсною.

"Заборгованість, що була начебто відступлена на ТОВ КУА "АРБ Інвестменс", погашена у балансі не була", — зазначили у Фонді ЕП.

Тим не менш, "АРБ" 15 листопада 2015 року звернула стягнення на предмет іпотеки на приміщення, що знаходилось на Ярославовому валу, і стала його новим власником. Ще одну частину боргу "Квінтайру" у розмірі 27 млн грн "АРБ" відступила на користь маловідомого ТОВ "Мерігон", яке взагалі не мало раніше стосунку до "Радикал банку".

Завдяки цьому більш коштовним об'єктом, що знаходився на вулиці Спаській, заволоділа саме ця маловідома компанія. "Мерігон" після угоди звернула право власності на предмет іпотеки за цим об'єктом та ініціювала процедуру банкрутства ТОВ "Квінтайр". Підстава — у ТОВ "Квінтайр" уже навіть після відчуження згадуваних об'єктів за оціночною вартістю, буцімто, залишився борг перед "Мерігоном" на суму 1,2 млн грн.

Натомість "Радикал банк" залишився ні з чим, хоча й був основним кредитором "Квінтайру". Банк навіть не включили до реєстру кредиторів, хоча "Квінтайр" заборгував фінустанові 96 млн грн — на цьому наголошують представники Фонду гарантування.

24 квітня 2017 року "Радикал банк" звернувся до "Квінтайру" з вимогою визнати цей борг, але арбітражний керуючий процедурою банкрутства все одно відмовив банку у включенні в реєстр.

Тепер у разі визнання компанії "Квінтайр" банкрутом активи, за словами співрозмовника з банку, буде остаточно втрачено.

"У разі визнання ТОВ банкрутом та його ліквідації припиняються всі правочини, які слугували забезпеченням кредитного договору. Юридична особа виключається з ЄДРПОУ, відповідальність підприємства та його посадових осіб зникає.

Будь-яке кримінальне провадження щодо діяльності підприємства та його посадових осіб закривається. Документи за попередні періоди діяльності знищуються", — пояснює співрозмовник ЕП з банку.

Він нарікає, що це банкрутство фіктивне, і за компанією "Мерігон", яка заволоділа активом, стоять Тарута та його оточення.

Сам Тарута такі звинувачення відкидає: "Назви інших компаній чую вперше і нічого прокоментувати не можу. Бізнесом я не займаюся і не маю стосунку до діяльності підприємств, бенефіціаром яких я був".

Хто стоїть за "Мерігоном"

Якщо придивитися до цього підприємства, то можна зробити висновок, що воно таки пов'язане з ІСД. За даними бізнес-пошукової системи Youcontrol, засновником і власником компанії є кіпрський офшор "Астрономт лімітед".

Ця компанія зареєстрована у місті Нікосія, вул. Киріакоу Матсі, 16. За дивним збігом обставин за цією ж адресою зареєстрована компанія, що є засновником "Квінтайру".

"Така специфіка кіпрської юрисдикції: щоб зареєструвати та обслуговувати там компанію, необхідно звернутися до юридичної фірми. Ця юридична фірма реєструє всі компанії, які знаходяться у неї в обслуговуванні, на одну і ту ж свою адресу.

Крім того, іноді різні юридичні фірми реєструють компанії на одну і ту ж адресу. Тому виходить, що за однією адресою перебувають десятки і навіть сотні компаній з усього світу. Це звичайна практика Кіпру", — пояснює збіг Тарута.

За цією адресою справді зареєстровані десятки компаній, але більшість з них мають стосунок до ІСД. Наприклад, там зареєстрована дружня до ІСД компанія "Р.А.К.С. екслз лімітед" та фірма "Солармо холдинз лімітед" — засновниця ТОВ "Краматорський феросплавний завод", яким колись володіла ІСД.

Більш того, таку ж адресу має одна із засновниць ІСД — компанія "Каірто лімітед". Враховуючи це, версія співрозмовників ЕП в "Радикал банку", що за цим банкрутством стоїть ІСД, виглядає досить аргументовано.

Що далі

Зараз Банк в особі ліквідаторів назначених Фондом гарантування ініціює кримінальне провадження щодо доведення "Квінтайру" до банкрутства, щоб зупинити справу про банкрутство цієї компанії. Проте, як показує практика, такі кримінальні провадження безперспективні.

Так, загалом за останні роки загальна сума банкрутств позичальників неплатоспроможних банків сягнула майже 40 млрд грн, що значно ускладнило можливості неплатоспроможних банків розрахуватися з бюджетом та вкладниками банків.