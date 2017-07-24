Україна суттєво наростила поставки електроенергії за кордон

У січні-червні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії на 44,6%, порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передають "Українські Новини".

Експорт збільшився на 975,8 млн квт-год до 3 163,7 млн квт-год.

У січні-червні 2017 року експорт в Угорщину становив 52,9% (1 678,4 млн квт-година) від всього обсягу, 22% (695,1 млн квт-година) - в Молдову, 19,5% ( 615,6 млн квт-година) - в Польщу.

У січні-червні Україна збільшила дохід від експорту електроенергії на 59%, або на 50,867 млн доларів до 136,351 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (85,484 млн доларів).

Нагадаємо, голова Міненерговугілля Ігор Насалик заявив, що Україна наростила виробництво електроенергії на 4 мільярди кВт/год попри зупинку п’яти ТЕС.