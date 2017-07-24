Оточення Тарути намагається забрати у Фонду гарантування заставну нерухомість

Фонд гарантування вкладів ризикує втратити актив вартістю понад 80 мільйонів гривень через фіктивне банкрутство підприємства, пов'язаного з групою ІСД Сергія Тарути.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Недобудований об'єкт на вулиці Спаській у Києві, вартістю близько 80 млн грн, раніше належав ТОВ "Квінтайр". Цей об’єкт знаходився в переліку застав за кредитом компанії "Квінтайр" у "Радикал банку".

Як відомо, 10 липня 2015 року у банк була введена тимчасова адміністрація. Перед введенням тимчасової адміністрації в "Радикал банк", з нього вивели левову частку активів, в тому числі кредит компанії "Квінтайр".

ТОВ "Квінтайр" — підприємство, що належало до впливу групи ІСД. Формальний власник — кіпрська компанія "Хасторіо холдінгз лімітед". Співрозмовники ЕП пов'язують це підприємство з народним депутатом Сергієм Тарутою. Сам він не заперечує, що раніше мав стосунок до ТОВки. Проте наразі, за його словами, він уже ніяк з компанією не пов'язаний.

Кредит був переуступлений на користь компанії з управління активами "АРБ інвестменс", про що ЕП уже раніше писала в розслідуванні про виведення коштів з "Радикал банку". Цю угоду переуступки в Фонді гарантування вважають недійсною.

Тим не менш, "АРБ" 15 листопада 2015 року звернула стягнення на предмет іпотеки на нерухомість, і стала його новим власником. Частину боргу "Квінтайру" у розмірі 27 млн грн "АРБ" відступила на користь маловідомого ТОВ "Мерігон".

"Мерігон" після угоди звернула право власності на предмет іпотеки за цим об'єктом та ініціювала процедуру банкрутства ТОВ "Квінтайр". Підстава — у ТОВ "Квінтайр" уже навіть після відчуження об'єктів нерухомістю за оціночною вартістю залишився борг перед "Мерігоном" на суму 1,2 млн грн.

24 квітня 2017 року "Радикал банк" звернувся до "Квінтайру" з вимогою визнати цей борг, але арбітражний керуючий процедурою банкрутства все одно відмовив банку у включенні в реєстр.

Тепер у разі визнання компанії "Квінтайр" банкрутом активи, за словами співрозмовника з банку, буде остаточно втрачено.

Співрозмовник ЕП стверджує, що це банкрутство фіктивне, і за компанією "Мерігон", яка заволоділа активом, стоять Тарута та його оточення.

Сам Тарута такі звинувачення відкидає: "Назви інших компаній (ТОВ "Мерігон" - ЕП) чую вперше і нічого прокоментувати не можу. Бізнесом я не займаюся і не маю стосунку до діяльності підприємств, бенефіціаром яких я був".

За даними бізнес-пошукової системи Youcontrol, засновником і власником компанії є кіпрський офшор "Астрономт лімітед".

Ця компанія зареєстрована у місті Нікосія, вул. Киріакоу Матсі, 16. За цією ж адресою зареєстрована компанія, що є засновником "Квінтайру".

Детальніше читайте у статті: Мистецтво банкрутства: як оточення Тарути рятує активи від держави

Економічна правда