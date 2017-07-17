Руководству НБУ угрожают не только из-за "Приватбанка" – Рожкова

Заместительница главы Нацбанка Катерина Рожкова заявила, что ей и ее коллегам постоянно угрожают как по ситуации с "Приватбанком", так и по другим причинам.

Об этом она заявила в интервью Liga.net.

"Мне и моим коллегам постоянно кто-то угрожает не только из-за Привата. Мы постоянно натыкаемся на множество провокаций", - сказала Рожкова.

"Недавно мы проверяли один из банков, и когда руководитель проверки уже отъезжал от офиса банка, из здания выбежал человек и в окно машины бросил два конверта. Я боюсь даже представить, если бы рядом где-то стояла машина "плюсов", как бы это на следующий день показали по телевизору", - добавила она.

Также Рожкова заявила, что лично не общается с бывшими акционерами "Приватбанка",

"Мы не ведем никаких переговоров и это правильно. Появился новый собственник и менеджмент, есть компании, которые занимаются переговорами (Rothschild, E&Y и компания "Финпоинт"). У НБУ может быть конфликт интересов, поэтому мы не вмешиваемся", - сказала Рожкова.

Ранее Рожкова сообщила, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализацию.