Керівництву НБУ погрожують не тільки через "Приватбанк" - Рожкова

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що їй та її колегам постійно загрожують як по ситуації з "Приватбанком", так і з інших причин.

Про це вона заявила в інтерв'ю Liga.net.

"Мені і моїм колегам постійно хтось загрожує не тільки через Приват. Ми постійно натикаємося на безліч провокацій", - сказала Рожкова.

"Нещодавно ми перевіряли один з банків, і коли керівник перевірки вже від'їжджав від офісу банку, з будівлі вибіг чоловік і у вікно машини кинув два конверта. Я боюся навіть уявити, якби поруч десь стояла машина "плюсів", як би це на наступний день показали по телевізору", - додала вона.

Також Рожкова заявила, що особисто не спілкується з колишніми акціонерами "Приватбанку",

"Ми не ведемо ніяких переговорів і це правильно. З'явився новий власник і менеджмент, є компанії, які займаються переговорами (Rothschild, E&Y і компанія "Фінпоінт"). У НБУ може бути конфлікт інтересів, тому ми не втручаємося", - сказала Рожкова.

Раніше Рожкова повідомила, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський заперечує в суді рішення про визнання банку неплатоспроможним і його націоналізацію.