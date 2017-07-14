OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события пятницы, 14 июля.

О Siemens. Федеральная служба безопасности России задержала директора компании-поставщика турбин Siemens в оккупированный Крым.

О "Нафтогазе". НАК объявил тендер на закупку услуг по проведению финансовых и антикоррупционных расследований.

О Фирташе. В Ostсhem заявили, что Антимонопольный комитет не накладывал штрафы на предприятия группы.

РябикинVSОмелян. Павел Рябикин останется в должности генерального директора аэропорта Борисполь.

Опять о Siemens и Крыме. Председатель концерна Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставками газовых турбин в Крым.

О Ryanair. Ирландский лоукостер не согласится летать в аэропорт "Львов" без киевского аэропорта.

О "кошельке Януковича". Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко вывел 788 млн долларов на счета компаний Unison, медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний.

И еще раз о Ryanair. Авиакомпания готова возобновить переговоры с международным аэропортом "Борисполь".

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