Аеропорт "Львів" підписав контракт з Ryanair
Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії Ryanair, але уклав контракт.
Про це повідомила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зняли кілька вимог. У перший рік вони пропонують тільки базовий договір, всі інші вимоги, про які говорив Бориспіль, розглядаються вже на наступні роки" - сказала вона.
Мова зокрема йде про вимоги Ryanair, через які аеропорт "Бориспіль" не уклав договір з компанією.
Нагадаємо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.
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