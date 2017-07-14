Аеропорт "Львів" підписав контракт з Ryanair

Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії Ryanair, але уклав контракт.

Про це повідомила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зняли кілька вимог. У перший рік вони пропонують тільки базовий договір, всі інші вимоги, про які говорив Бориспіль, розглядаються вже на наступні роки" - сказала вона.

Мова зокрема йде про вимоги Ryanair, через які аеропорт "Бориспіль" не уклав договір з компанією.

Нагадаємо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

Читайте також: Прилетіли… Чому пішов Ryanair