Siemens розриває відносини з Росією через "кримські турбіни" - ЗМІ

Голова концерну Siemens Джо Кезер розглядає можливість виходу зі спільних підприємств з російськими компаніями після скандалу з постачанням вироблених німецькою компанією газових турбін в Крим.

Про це повідомляє німецьке видання Wirtschafts Woche.

Йдеться про спільне підприємство Siemens і ВАТ "Силові машини" по виробництву великих газових турбін - "Сіменс Технології газових Турбін", де 65% акцій підприємства належить Siemens, 35% - "Силовим машинам". Саме це підприємство виготовило і поставило турбіни для проекту будівництва станції на Тамані на півдні Росії, які за даними Siemens, потім в обхід санкцій ЄС перевезли до Криму.

Інше спільне підприємство Siemens з російськими компаніями - "Інтеравтоматика", де 45,72% належать Siemens, решта - у структур "Ростех" і АТ "ОТІ", за даними німецької компанії, переробила турбіни Siemens, щоб вони не могли бути визнані продукцією Siemens.

Напередодні стало відомо про затримання гендиректора "Силових машин" Романа Філіппова співробітниками ФСБ в Санкт-Петербурзі. Пізніше Філіппова відпустили після допиту у кримінальній справі про розголошення державної таємниці.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.

Економічна правда