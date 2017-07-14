Ostchem Фірташа спростовує штраф від АМКУ

Антимонопольний комітет не накладав штрафи на підприємства групи Дмитра Фірташа Ostсhem.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Інформація, поширена 13 липня однією з аграрних асоціацій про те, що Антимонопольний комітет України нібито визнав зловживання холдингу Ostchem своїм монопольним становищем, і прийняв рішення про накладення штрафу в розмірі 10% від доходу, не відповідає дійсності, і є спробою тиску на Комітет", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням компанії, на сьогоднішній день не існує будь-яких рішень з боку Антимонопольного комітету про порушення підприємствами Ostchem антимонопольного законодавства.

Відзначається, що 2015 році Антимонопольним комітетом дійсно було розпочато розслідування відносно деяких підприємств Ostchem, однак на поточний момент розслідування не завершено і будь-яких рішень по ньому не прийнято.

На думку компанії, поширення неправдивих заяв щодо підприємств є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на лобіювання інтересів російських виробників мінеральних добрив, які прагнуть зупинити заробили українські заводи, і руйнування репутації холдингу Ostchem.

Нагадаємо, 13 липня Всеукраїнська Аграрна Рада, посилаючись на матеріали розслідування, повідомила про те, що АМКУ оштрафує OstChem Фірташа за монополізм.

Економічна правда