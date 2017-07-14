Рябікін залишиться гендиректором Борисполя

Павло Рябікін залишиться на посаді генерального директора аеропорту Бориспіль.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

"У зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Гройсман прийняв рішення про відновлення переговорів з Ryanair, питання звільнення Рябікіна зараз не стоїть", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання на звільнення генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Після цього міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.