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Ryanair готова до відновлення переговорів - Омелян

П'ятниця, 14 липня 2017, 15:05

Авіакомпанія Ryanair готова відновити переговори з міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян поінформував під час прес-конференції.

"Вчора у мене була розмова з керівництвом Ryanair. Вони готові до відновлення переговорів. Якщо ці переговори будуть справді переговорами, бо переговорів з аеропортом "Бориспіль" не було. Були публічні звинувачення, зрив будь-якого переговорного процесу", - повідомив міністр.

Він висловив надію, що за сприяння президента, прем'єр-міністра України вони будуть завершені на вигідних для України умовах.

"Я б дуже хотів, щоб ми завершили ці переговори якомога швидше. Я не бачу іншого варіанту розвитку подій, оскільки є чітка вказівка, чітка позиція прем'єр-міністра, ми говоримо про соціально-економічний аспект для всієї держави", - резюмував Омелян.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури, керівництву міжнародного аеропорту "Бориспіль" поновити перемовини з авіакомпанією Ryanair, а також долучити до переговорного процесу директора Офісу залучення інвестицій Даніеля Білака.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запропонував залучити Національну інвестиційну раду до переговорного процесу з лоукостом Ryanair.

13 липня гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що представники аеропорту відновлять переговори з Ryanair "у форматі Міністерство - аеропорт "Бориспіль" - Ukraine Investment Promotion Office".

Як повідомлялося, Ryanair 10 липня оголосив про скасування свого запланованого входу в Україну після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім гендиректором Рябікіним.

Економічна правда

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