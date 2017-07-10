OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 10 июля.

О молоке. Бывший министр экономического развития и торговли Павел Шеремета стал исполнительным директором компании "Милкиленд".

О "Борисполе" и Ryanair. Гендиректор аэропорта Павел Рябикин озвучил ультимативные требования лоукостера Ryanair, которые не устраивают "Борисполь". По его словам, контракт с авиаперевозчиком может быть не подписан.

Он также рассказал, что в таком случае надо делать тем, кто уже купил билеты. Возможность приобретения новых билетов в Украину и из нее на официальном сайте перевозчика исчезла.

Об Омеляне. После всего вышесказанного, министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что ирландский лоукостер Ryanair объявит об отмене полетов в Украину.

О Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко воспользовался правом вето к законопроекту №6382 о продлении вывозной пошлины на лом черных металлов. А еще заявил, что в вирусе Petya виновата Россия.

Об инфляции. В НБУ допускают, что годовая инфляция окажется выше прогноза.

И о хорошем. Маск показал первую Tesla Model 3. Будет ездить на ней сам, но скоро такие могут появиться и в Украине.

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Несмотря на отсутствие видимой связи между владельцами АЗС – все они поднимают и опускают цены одновременно. Однако ни Антимонопольный комитет, ни правоохранительные органы не видят в этом нарушений. Почему так получается?