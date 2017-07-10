Контракт з Ryanair може бути не підписаний - гендиректор "Борисполя"

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін припускає, що контракт з ірландським лоукостером Ryanair може бути не підписаний.

Про це він заявив на прес-брифінгу, передає кореспондент ЕП.

"Останнім часом з'явилися політичні заяви, що якщо контракт не буде підписаний, керівництво "Борисполя" має вийти і відповісти чому", - говорить Рябікін.

"Він може не бути підписаний з однієї причини - якщо контракт буде невигідним [для аеропорту - ред.]", - заявив він.

"Моя позиція як менеджера - я зобов'язуюсь забезпечити виконання показників і беззбиткової діяльності підприємства", - додав Рябікін.

Раніше стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і з приводу яких аеропорт намагається вести переговори.

Серед них: безкоштовна аеронавігація, безкоштовні площі для реклами, безкоштовна оренда площ в терміналі, безкоштовна земля для будівництва готелю, єдина ставка аеропортового збору на пасажира на 4 роки в розмірі 7,5 доларів.

"Я думаю, що здоровий глузд все-таки переможе, на взаємовигідних умовах ми готові його (контракт - ред.) підписати і готові далі працювати над уточненням всіх технологічних нюансів", - резюмував гендиректор держпідприємства.

Економічна правда