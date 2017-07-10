Рябікін розповів, що буде з купленими квитками, якщо договір з Ryanair не підпишуть

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" розповів, що буде з купленими квитками, якщо договір з лоукостером Ryanair не підпишуть.

Про це генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін розповів на прес-брифінгу, передає кореспондент Економічної правди.

"За європейськими правилами, перевізник може відкрити продажі за умови, якщо він за 2 місяці до початку фактичних польотів може заявити про їх припинення (в разі форс-мажорної ситуації - ЕП) і повернути гроші", - сказав Рябікін.

За його словами, правила подібного роду існують, а те, що Ryanair вже відкрив продажі - це ризики компанії.

Нагадаємо, що 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси зі Києва та Львова.

Після довгих перемовин 5 липня директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін повідомив, що вони підписали договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

6 липня з'явилася інформація, що "Бориспіль" підписав свою версію договору з Ryanair, в якій не враховані окремі вимоги авіаперевізника.

Лоукостер Ryanair не погодився на умови обслуговування, які йому запропонував аеропорт "Бориспіль" в своїй версії двостороннього договору.

За словами Рябікіна, "Бориспіль" не може врахувати всі вимоги компанії Ryanair, бо це коштуватиме йому 2 мільярда збитків на рік.

Як заявив гендиректор аеропорту, контракт з лоукостером Ryanair може бути не підписаний.