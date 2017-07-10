Стали відомі ультимативні вимоги Ryanair, які не влаштовують Бориспіль

Стали відомі вимоги, які аеропорту "Бориспіль" висунув лоукостер Ryanair.

Про це на прес-брифінгу повідомив генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін, передає кореспондент Економічної правди.

Як повідомляється, серед списку вимог є незаконні і неможливі, на думку Рябікіна, наприклад:



безкоштовна аеронавігація,



безкоштовні стійки реєстрації,



безкоштовні стоянки для таксі,



безкоштовні площі для реклами,



безкоштовна оренда площ в терміналі,



безкоштовна система прийому багажу,



безкоштовні офіси для продажу авіаквитків,



безкоштовна земля для будівництва готелю,

закріплення місць стоянок для літаків,

безкоштовні офіси для служби оренди автомобілів,

єдина ставка аеропортового збору на пасажира на 4 роки у розмірі 7,5 доларів,

виплата аеропортам 35% із доходів магазинів duty-free, 60-денне кредитування з боку аеропорту.

Нагадаємо, що 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси зі Києва та Львова.

Після довгих перемовин 5 липня директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін повідомив, що вони підписали договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

6 липня з'явилася інформація, що "Бориспіль" підписав свою версію договору з Ryanair, в якій не враховані окремі вимоги авіаперевізника.

Лоукостер Ryanair не погодився на умови обслуговування, які йому запропонував аеропорт "Бориспіль" в своїй версії двостороннього договору.

За словами Рябікіна, "Бориспіль" не може врахувати всі вимоги компанії Ryanair, бо це коштуватиме йому 2 мільярда збитків на рік.

Економічна правда