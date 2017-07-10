Ryanair призупинив продаж квитків в Україну

На офіційному сайті ірландського лоукостера Ryanair зникла можливість придбання квитків у напрямку в та з аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

Так, при спробі вибрати квиток на доступні для польотів дати, в рядку календаря відсутні активні гіперпосилання з ціною квитка.

Квитки неможливо придбати як в/з "Борисполя", так і в/з аеропорту "Львів".

Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і з приводу яких аеропорт намагається вести переговори.

Серед них: безкоштовна аеронавігація, безкоштовні площі для реклами, безкоштовна оренда площ в терміналі, безкоштовна земля для будівництва готелю, єдина ставка аеропортового збору на пасажира на 4 роки в розмірі 7,5 доларів.

Також, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" розповів, що буде з купленими квитками, якщо договір з лоукостером Ryanair не підпишуть.

Згодом, міністр інфраструктури Володимир Омелян припустив, що ірландський лоукостер Ryanair оголосить про скасування польотів до України.

Олександр Колесніченко, ЕП