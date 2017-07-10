Рябикин рассказал, что будет с купленными билетами, если договор с Ryanair не подпишут

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" рассказал, что будет с купленными билетами, если договор с лоукостером Ryanair не подпишут.

Об этом генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин рассказал на пресс-брифинге, передает корреспондент Экономической правды.

"По европейским правилам первозчик может открыть продажи при условии, если он за 2 месяца до начала фактических полетов может заявить об их прекращении (в случае форс-мажорной ситуации - ЭП) и вернуть деньги", - сказал Рябикин.

По его словам, правила подобного рода существуют, а то, что Ryanair уже открыл продажи - это риски компании.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.

Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему 2 миллиарда убытков в год.

Как заявил гендиректор аэропорта, контракт с лоукостером Ryanair может быть не подписан.