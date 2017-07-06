"Бориспіль" не врахував вимоги Ryanair. Авіакомпанія ще не підписала контракт

Аеропорт Бориспіль підписав свою версію договору з Ryanair, в якій не враховані окремі вимоги авіаперевізника.

Про це повідомляє avianews.com.

5 червня гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін на своїй сторінці в Facebook повідомив, що "ми зі свого боку підписали договір з Ryanair і відправили в головний офіс авіакомпанії".

"Чи всі бажання Ryanair відображені в контракті? Більшість, але не всі. Зокрема на напрямок Київ-Лондон знижка в 80% не надається оскільки цей напрям для аеропорту Бориспіль новим не є", - прокоментував угоду голова аеропорту.

Як розповів партнер юридичної компанії "Анте", що спеціалізується на авіаційному праві, Андрій Гук, для Ryanair одним з ключових пунктів угоди було надання знижки на рейс до Лондона, і якщо по ньому немає компромісу, то одне тільки це може зірвати переговори.

"Керівники Борисполя зуміли визначити всі найважливіші для Ryanair моменти і менш важливі. У менш важливих пішли на компроміс, а по ключовим, від яких залежить остаточне рішення Ryanair, дали дуже грамотно підготовлену відмову". - сказав він.

"У підсумку можна очікувати різку реакцію лоу-коста та заяви аеропорту про відповідальність Мінінфраструктури за ситуацію", - вважає юрист.

"В результаті авіаперевізник не отримає навіть частини того, що просив, а ось МАУ дуже сильно виграє від нових умов знижок в Борисполі, введення яких аргументувалось вимогами Ryanair. Це - приклад дуже мудрих дій і перемоги МАУ в конкуренції з Ryanair вже на цьому етапі всуху", - зазначив Гук.

Голова відділу авіаційного транспорту Мінінфраструктури у 2015-2016 роках Андрій Ярмак прогнозує, що саме зараз починається активний переговорний процес щодо умов майбутньої співпраці між Борисполем та ірландським лоу-костом.

За його словами, в спробах отримати вигідні для себе умови, Ryanair буде задіювати свій політичний ресурс з боку Мінінфраструктури, аеропорт в свою чергу буде наполягати на економічно вигідному варіанті співпраці.

"Потрібно розуміти, що Ryanair планує польоти з України не через дешевизну обслуговування в тутешніх аеропортах, а через потенціал українського авіаційного ринку і можливості заробити", - сказав він.

Раніше в інтерв'ю Павло Рябікін заявив, що аеропорт і авіакомпанія ведуть переговори про те, чию версію договору підписувати, при цьому кожна зі сторін наполягала на підписанні своєї версії угоди.

Згідно з оприлюдненими деталями підписаного міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайаном меморандуму, в ньому передбачалося, що Мінінфраструктури спільно з аеропортом Бориспіль повинні вжити заходів, які дозволять застосовувати ставку збору 7,5 долара, що включає знижений збір за безпеку в 3 долари за відправленого пасажира протягом 4 років після запуску нового маршруту.

При цьому знижену ставку 7,5 долара також передбачалося поширити на пасажиропотік на лінії Київ-Лондон, тобто Ryanair отримувала б знижку лише в разі, якщо б перевозила нових пасажирів на лінії, а не забирала пасажирів у літаючих на лінії перевізників.

Згідно з оновленим розкладом польотів, Ryanair планує почати польоти з Борисполя 6 вересня. Першим буде відкритий рейс Київ-Лондон (Станстед), пізніше лоу-кост почне польоти до Києва з Манчестера, Ейндховена і Стокгольма.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Раніше ЕП писала про плани Ryаnair в Україні.

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